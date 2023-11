Stand: 20.11.2023 09:13 Uhr Fahrerflucht: Polizei Delmenhorst sucht nach tödlichem Unfall dunklen SUV

Die Polizei Delmenhorst sucht nach einem tödlichen Verkehrsunfall einen flüchtigen Autofahrer. Zeugenaussagen zufolge war die Person in einem dunklen SUV unterwegs und fuhr nach dem Zusammenstoß davon, ohne sich um den sterbenden Mann zu kümmern, wie die Polizei mitteilte. Für den 58 Jahre alten Fußgänger kam jede Hilfe zu spät. Das Fahrzeug verlor bei dem Unfall einen Seitenspiegel. Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend in einer 30er-Zone in einem Wohngebiet. Anwohner hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie einen Knall gehört und daraufhin den sterbenden Mann auf der Straße aufgefunden hatten. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (04221) 1 55 90 entgegen. Ein Kriseninterventionsteam aus der Stadt Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg übernahm die Betreuung der Angehörigen des Mannes und der Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.11.2023 | 06:30 Uhr