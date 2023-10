Stand: 14.10.2023 15:02 Uhr Fahrerflucht bei Unfall mit zwei Lkw im Landkreis Cloppenburg

Bei einem Verkehrsunfall in Barßel im Landkreis Cloppenburg ist ein 55-jähriger Lkw-Fahrer am Freitagmittag schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, musste der 55-Jährige mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen. Bei dem Ausweichmanöver sei der Lkw von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Der zweite Lkw-Fahrer habe seine Fahrt fortgesetzt. Am Unfallfahrzeug entstand laut Polizei ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Polizei Barßel bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (04499) 92 22 00.

