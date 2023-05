Stand: 24.05.2023 11:12 Uhr Fahrerflucht: 50-Jähriger lässt schwer verletzten Beifahrer zurück

Ein 50-jähriger Bremerhavener hat am Dienstagabend auf der Autobahn 27 Richtung Cuxhaven die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut Polizei war er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Sein Auto überschlug sich anschließend mehrfach. Der 31-jährige Beifahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallfahrer selbst wurde durch den Unfall leicht verletzt. Er flüchtete zu Fuß in ein nahe gelegenes Waldgebiet, konnte aber mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers gefasst werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Einen Führerschein hat er nicht. Der Fahrer muss sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

