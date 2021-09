Fahrbahn nach Unfall von Bitumen befreit: A28 wieder frei Stand: 30.09.2021 14:58 Uhr Am Ende ging es schneller als geplant: Die A28 ist wieder komplett befahrbar. Die Reinigungsarbeiten nach einem Unfall mit einem Bitumen-Lkw sind abgeschlossen.

Eigentlich sollte die Sperrung zwischen Hude und Hatten (Landkreis Oldenburg) erst gegen 18 Uhr aufgehoben werden. Nun ist die Autobahn schon seit dem frühen Donnerstagnachmittag wieder in beide Richtungen passierbar. Die A28 war infolge eines Lkw-Unfalls, bei dem Bitumen auf die Fahrbahn geflossen war, seit Mittwochmorgen gesperrt. Während am Mittwochnachmittag die Fahrbahn in Richtung Oldenburg wieder freigegeben werden konnte, blieb die Fahrbahn in Richtung Bremen noch gesperrt. Dort musste das gehärtete Bitumen von der Fahrbahn gefräst werden.

Videos 4 Min Bitumen ausgelaufen: A28 bis Donnerstag dicht Flüssiger Fahrbahnbelag hat sich auf die Fahrbahnen ergossen. (29.09.2021) 4 Min

Mittelleitplanke muss noch repariert werden

Grobe Kratzer auf der Fahrbahn erinnern noch an die Reinigungsarbeiten. Vorübergehend gilt im Bereich des Unfallortes in beiden Richtungen ein Tempolimit. Denn noch ist die Mittelleitplanke nicht repariert, die der mit 25 Tonnen Bitumen beladene Lkw am Mittwochmorgen durchbrochen hatte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch immer unklar. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.09.2021 | 15:00 Uhr