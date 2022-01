Stand: 24.01.2022 09:03 Uhr Fahnder fassen Gesuchten am Bahnhof Emden - drei Monate Haft

Bundespolizisten haben am Bahnhof Emden einen mit Haftbefehl gesuchten 40 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann muss für drei Monate in Haft. Ermittler hatten ihn am Sonnabendvormittag kontrolliert. Bei der Überprüfung der Personalien des 40-Jährigen stellten sie fest, dass dieser wegen Drogendelikten per Haftbefehl gesucht wurde. Darüber hinaus interessiert sich die Justiz den Angaben zufolge in zwölf weiteren Fällen für den Mann. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

