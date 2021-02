Stand: 11.02.2021 11:21 Uhr Fährverkehr unmöglich: Flieger bringen Obst nach Wangerooge

Seit Montag fahren wegen Eis und Niedrigwasser keine Fähren mehr zur Insel Wangerooge. Jetzt werden so langsam frische Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Milchprodukte knapp. Weil der Wasserweg nach wie vor nicht passierbar ist, muss die Ware nun also auf dem Luftweg kommen. Am Freitag sollen zehn Roll-Container nach Wangerooge geflogen werden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bereits am Mittwoch sind 100 Kilo Eier per Flugzeug auf der Insel angekommen.

