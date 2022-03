Stand: 31.03.2022 19:40 Uhr Fähre mit 100 Passagieren vor Wangerooge festgefahren

In der Hafeneinfahrt der Insel Wangerooge ist am Donnerstag eine Fähre auf Grund gelaufen. Es gebe keine Verletzten unter den Passagieren an Bord, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB), die die Fähre betreibt. Alle 95 Passagiere konnten mit Hilfe der Besatzung an Land gebracht werden, teilte das Wasser- und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven am Abend mit. Das Schiff sei auf eine Buhne, einem Damm im Wasser, gelaufen. Die Ursache sei bislang noch unbekannt. Die Wasserschutzpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Wegen der Versandung der Hafeneinfahrt fallen laut der Deutschen Bahn am Freitag zwei weitere Fahrgastschiffe von Harlesiel nach Wangerooge aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.04.2022 | 06:30 Uhr