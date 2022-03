Stand: 02.03.2022 07:53 Uhr Fährbetrieb in Bremerhaven als Brückenersatz ab April?

Als Ersatz für die Eisenbahndrehbrücke in Bremerhaven könnte im April der Fährbetrieb aufgenommen werden. Knapp ein Jahr nach der Havarie laufen derzeit noch die Bauarbeiten. Auf zwei Uferseiten müssen dafür eine Zufahrtsstraße und eine Rampe als Anleger gebaut werden. An der fast 100 Jahre alten Eisenbahndrehbrücke war am 1. April 2021 ein Stahlträger gebrochen. Die denkmalgeschützte Brücke galt mit 111 Metern Länge als die längste dieser Bauart in Deutschland. Sie wird derzeit an Land demontiert. Langfristig soll eine neue Brücke gebaut werden.

