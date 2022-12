Fackeln statt Feuerwerk: Wangerland plant "Deichleuchten" Stand: 29.12.2022 16:33 Uhr Schillig, Horumersiel, Hooksiel - in diesen Küstenorten gibt es in der Silvesternacht kein Feuerwerk. Stattdessen sollen Öllampen, Fackeln und Lichterketten leuchten.

"Wangerländer Deichleuchten" heißt die Aktion, die an diesem Jahreswechsel erstmals geplant ist. Die Wangerland Touristik will damit eine umweltverträgliche Alternative zum Feuerwerk anbieten. "Das Wangerländer Deichleuchten trifft genau den Nerv der Zeit", sagt Eventmanager Florian Wirth. Viele Urlauber würden hier Ruhe zum Jahreswechsel suchen und keine laute Knallerei. Und diesem Wunsch wolle man nachkommen. Lob gibt es auch von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer: "Eine großartige Idee, die auch andere Anrainer des Weltnaturerbes anstecken könnte," so der Leiter des Nationalparks, Peter Südbeck.

Treffpunkt: Kurz vor Mitternacht auf dem Deich

Los gehen soll die Premiere um kurz vor Mitternacht. Gäste und Einheimische sind dann eingeladen, sich auf den Deichen des Wangerlandes zu versammeln und Punkt Mitternacht selbst mitgebrachte Leuchtmittel zu entzünden. Erlaubt sind Lichtquellen jeglicher Art, von denen keine Gefahr ausgeht. Das können zum Beispiel Taschenlampen, Teelichter oder Laternen sein. Die Wangerland Touristik stellt für Einheimische und Gäste insgesamt 1.000 Fackeln kostenlos zur Verfügung. Das "Deichleuchten" im Wangerland soll nicht das letzte sein - vielmehr will die Wangerland Touristik das Deichleuchten zu einer Tradition werden lassen.

