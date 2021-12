Exxon Mobil soll Grundwasser an Bohrloch bei Sulingen prüfen Stand: 27.12.2021 12:50 Uhr Seit fast 50 Jahren fördert der Konzern Exxon Mobil im Landkreis Diepholz Öl. Nun soll das Unternehmen das Grundwasser rund um die Förderstätte vorsorglich überprüfen und überwachen.

Das Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat den Konzern angewiesen, ein Konzept dafür zu erstellen. In ein bis zwei Monaten sollen der Behörde zufolge auf dem Gelände in Groß Lessen bei Sulingen zwei Messbrunnen gebohrt werden.

Leck liegt deutlich tiefer als Grundwasserschicht

Grund für die Überprüfung des Grundwassers ist ein Gemisch aus Wasser, Öl und Gas, das unkontrolliert in einen Hohlraum an der Bohrstelle dringt. Dem Landesamt zufolge komme das Gemisch aus 200 bis 600 Metern Tiefe und sei damit weit entfernt von der Grundwasserschicht in maximal 50 Metern. Das Gemisch werde zudem regelmäßig abgepumpt. Eine Gefahr bestehe nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

