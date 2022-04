Extremwetter: Ostfriesischen Inseln droht nächstes Sturmtief Stand: 05.04.2022 11:30 Uhr Heftige Winterstürme haben den Ostfriesischen Inseln im Februar arg zugesetzt und Millionenschäden verursacht. Die ersten Inseln schütten ihre Strände wieder auf - da drohen erneut heftige Winde.

Ab Donnerstag soll es vor allem im Norden des Landes stürmen. Meteorologen rechnen für den Vormittag in Ostfriesland mit orkanartigen Böen und einer leichten Sturmflut an der Nordseeküste. "Vor allem dem Norden könnte sogar eine sehr gefährliche Unwetterlage durch orkanartige Böen oder gar Orkanböen drohen", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Insel-Kommunen sind nun in Sorge, dass sie nach dem angekündigten Tief "Nasim" mit der Arbeit an den Stränden wieder von vorn beginnen müssen. Die alten Schäden sind zu Teilen mittlerweile beseitigt.

Auf den Inseln stehen erste Strandkörbe

Auf Wangerooge ist mittlerweile rund die Hälfte der Strände mit Sand aufgefüllt, sagte Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) NDR Niedersachsen. Man habe schon Strandkörbe aufgestellt. Nun werde überlegt, den Sand mit Planierraupen in sichere Bereiche zu schieben, so Fangohr. Auch auf Langeoog und Borkum sind Strandstellen erneuert, Strandkörbe aufgestellt und Plankenwege für die Strandbesucher verlegt. Borkums Bürgermeister Gerhard Begemann (CDU) fürchtet, dass erneut alles weggespült werden könnte. "Dann können wir wieder ganz von vorn anfangen", sagte er.

Sieben Millionen Euro Soforthilfe

Im Februar waren vor allem die Nordsee-Inseln Wangerooge, Norderney, Langeoog und Baltrum von den Winterstürmen "Nadia", "Ylena", "Zeynep" und "Antonia" betroffen. Teilweise verschwanden bis zu 90 Prozent der Strände innerhalb kürzester Zeit im Meer. Bei einem Krisentreffen der Insel-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister mit Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagte das Land sieben Millionen Euro Soforthilfen zu.

Windstärke 10 an der Küste, Hochwasser im Binnenland

Schon am Montag hatten erste Ausläufer eines Sturmtiefs die Küste getroffen. Der DWD registrierte an der Küste und auf den Ostfriesischen Inseln Sturmböen der Stärke 10 mit Windgeschwindigkeiten um die 95 Kilometer pro Stunde. Das könnte am Donnerstag noch übertroffen werden. In anderen Regionen Niedersachsens droht dagegen Hochwasser. "Durch den Regen und die Schneeschmelze kommt einiges an Wasser zusammen, sodass teilweise Warnschwellen überschritten werden", hieß es vom DWD weiter.

