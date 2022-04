Stand: 15.04.2022 10:22 Uhr Explosion in Wilhelmshaven: Ein Verletzter

Bei einer Explosion in einer ehemaligen Gaststätte in Wilhelmshaven ist am Donnerstagnachmittag ein 46-jähriger Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall bei Renovierungsarbeiten in dem leer stehenden Gebäude. Ein Bereich im Erdgeschoss geriet daraufhin in Brand. Sämtliche Fenster wurden zerstört, außerdem wurde eine Stahltür aus der Verankerung gerissen. Bei Löschversuchen erlitt der 46-Jährige eine Rauchgasvergiftung. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.04.2022 | 10:00 Uhr