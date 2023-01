Stand: 10.01.2023 22:50 Uhr Explosion in Werkstatt: 54-Jährige wird schwer verletzt

In Altgödens (Landkreis Friesland) ist am Dienstag eine 54-Jährige bei der Explosion einer Werkstatt schwer verletzt worden. Das Haus wurde nach Angaben der Polizei durch die Wucht der Detonation vollständig zerstört, es begann zu brennen. Einsatzkräfte retteten die Frau aus den Trümmern, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein 55-Jähriger wurde leicht verletzt. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist noch unklar. Möglicherweise ist eine Gasflasche explodiert.

