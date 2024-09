Stand: 03.09.2024 10:29 Uhr Explosion in Transporter: Handwerker in Bremen lebensgefährlich verletzt

In Bremen ist am Montagmorgen ein Handwerker durch eine Explosion verletzt worden. Sein Gesundheitszustand sei kritisch, heißt es. Laut Polizei hatte der 38-Jährige einen Kleintransporter seiner Firma über das Wochenende im Stadtteil Gröpelingen geparkt. In dem Fahrzeug war eine Propangasflasche gelagert. Als der Mann den Transporter am Montagmorgen startete, um zur Arbeit zu fahren, sei es zu der Explosion gekommen, so ein Polizeisprecher. Durch die Wucht der Explosion wurde der Kleintransporter vollständig zerstört. Zudem zerbarsten mehrere Fensterscheiben angrenzender Gebäude, diverse parkende Autos wurden in Mitleidenschaft gezogen und mindestens ein Gebäude wurde zusätzlich durch einen Riss beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurden keine weiteren Personen durch die Explosion verletzt. Der 38-Jährige kam ins Krankenhaus. Die genaue Ursache der Explosion ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

VIDEO: Bremen: Handwerker bei Explosion schwer verletzt (1 Min)

