Stand: 18.11.2020 08:13 Uhr Explosion beschädigt Fleischerei in Wilhelmshaven

Eine Explosion hat in der Nacht zu Mittwoch eine Fleischerei in Wilhelmshaven beschädigt. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist die Ursache noch unklar. Durch die Explosion sei es zu Rissen im Mauerwerk des Gebäudes in der Kopperhörner Straße im Zentrum von Wilhelmshaven gekommen. Außerdem wurde das Dach beschädigt und Teile der Dachpfannen und Fenster zerstört. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.

