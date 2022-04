Stand: 09.04.2022 15:14 Uhr Explosion beim Betanken von Erdgas-Auto - Mann leicht verletzt

Beim Betanken eines Autos an einer Tankstelle im ostfriesischen Wittmund ist der Erdgas-Tank des Wagens explodiert. Der Mann, die das Auto betankte, sei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonnabend. Zwei weitere Menschen, die während des Tankens im Wagen saßen, seien unverletzt geblieben. Sie erlitten nach ersten Erkenntnissen allerdings ein Knalltrauma. An der Tankstelle selbst entstand nach Polizeiangaben kein Schaden. Angaben zur Unfallursache wurden zunächst nicht gemacht.

