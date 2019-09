Stand: 29.09.2019 14:50 Uhr

Explosion: 54 Wohnungen in Emden evakuiert

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Emden hat es am Sonntagvormittag eine Explosion gegeben. Dabei erlitt ein 64 Jahre alter Bewohner lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Zwei weitere Bewohner wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Ursache unklar - 54 Wohnungen evakuiert

Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Vorsichtshalber wurden das Haus sowie zwei direkt benachbarte Gebäude mit insgesamt 54 Wohnungen evakuiert. Laut Polizei konnten die Bewohner mit Shuttle-Fahrzeugen in eine nahe gelegene Veranstaltungshalle fahren. Noch sei nicht abzusehen, wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren könnten. Das Gebiet um den Explosionsort sei weiträumig abgesperrt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes sollen den Keller am Nachmittag untersuchen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

