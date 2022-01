Experten warnen vor Sturmflut an der Nordseeküste Stand: 27.01.2022 11:13 Uhr Auf den Ostfriesischen Inseln und an der niedersächsischen Küste dürfte es heute ungemütlich werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt vor einer Sturmflut.

Der Höchststand werde in den Abendstunden erwartet, wie das BSH in Hamburg am Donnerstag mitteilte. Das Abend- beziehungsweise das Nacht-Hochwasser könnten demnach bis zu einen Meter höher und im Elbegebiet etwa 1,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser ansteigen. Die Warnung gilt bis kurz vor Mitternacht. Von einer Sturmflut spricht man an der Nordseeküste, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft.

Orkanartige Böen auch im Harz möglich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt zudem für "exponierte Gipfel" wie den Brocken im Harz orkanartige Böen voraus. Auch am Freitag sei in Norddeutschland mit auffrischendem Wind aus West bis Nordwest mit steifen bis stürmischen Böen zu rechnen. Im Binnenland müssen sich die Menschen teilweise ebenfalls auf eine stürmische Nacht einstellen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.01.2022 | 09:30 Uhr