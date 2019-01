Stand: 21.01.2019 20:41 Uhr

Experten entschärfen Blindgänger in Oldenburg

In Oldenburg entschärfen Experten des Kampfmittelräumdienstes in diesen Minuten einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Zuvor mussten seit 18 Uhr die Bewohner der Stadtteile Dietrichsfeld und Alexandersfeld ihre Häuser verlassen. Betroffen sind etwa 7.300 Menschen in einem Radius von 1.000 Metern um die Fundstelle, wie die Stadt mitteilte. Eine Sammelstelle für die Betroffenen wurde in der Mensa des Neuen Gymnasiums in der Alexanderstraße 90 eingerichtet.

Letzte Blindgänger-Fund im Juni 2016

Während die Bombe entschärft wird, muss außerdem die Alexanderstraße, eine der Hauptverkehrsstraßen Oldenburgs, gesperrt werden. Busse werden umgeleitet. Wenn alles läuft wie geplant, rechnet die Stadt damit, dass der Kampfmittelräumdienst die Bombe bis 21 Uhr entschärft haben wird. Der fünf Zentner schwere Blindgänger war am Vormittag bei Bauarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes entdeckt worden. Der letzte Fund einer Weltkriegsbombe war im Juni 2016. Auch damals waren die Stadtteile Dietrichsfeld und Alexandersfeld betroffen. 5.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

