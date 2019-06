Stand: 01.06.2019 19:27 Uhr

Expedition der "Polarstern": Üben fürs ewige Eis

Noch wird trainiert - ab 20. September wird es ernst: Die sogenannte MOSAiC-Expedition der "Polarstern" startet dann in Tromsø im Norden Norwegens. Dahinter verbirgt sich laut des federführenden Alfred-Wegener-Instituts (AWI) aus Bremerhaven nicht weniger als die "größte Arktis-Forschungsexpedition aller Zeiten". Das Forschungsschiff soll sich für ein Jahr in der Arktis einfrieren lassen, um präzisere Daten über den Klimawandel zu gewinnen. Kostenpunkt: 120 Millionen Euro - 90 Prozent davon übernimmt das Bundesforschungsministerium.

Videos 01:46 NDR//Aktuell "Polarstern" lässt sich einfrieren NDR//Aktuell Die "Polarstern" wird sich ab Herbst 2019 für ein Jahr in der Arktis einfrieren lassen. Das Alfred-Wegener-Institut spricht von der "größten Arktis-Forschungsexpedition aller Zeiten". Video (01:46 min)

Versorgung aus der Luft - und vom Boot

Etwa hundert Personen werden nach Angaben des AWI an Bord der "Polarstern" sein - die Hälfte davon Wissenschaftler. Versorgt werden soll die Besatzung aus der Luft von Helikoptern und Flugzeugen sowie mithilfe von Eisbrechern. Die Vorbereitung auf den Großeinsatz hat unter anderem in Oulu (Finnland) und Ny-Alesund (Norwegen) stattgefunden. Expeditionsleiter Markus Rex sagte im Vorfeld, die dramatische Erwärmung in der Arktis werde in den heutigen Klimamodellen nicht in vollem Umfang wiedergegeben, die Unsicherheiten der Klimaprognosen seien enorm. "Deshalb müssen wir vor allem im Winter die Prozesse im Klimageschehen umfassend studieren", so der AWI-Atmosphärenforscher.

Was ist das Ziel der Arktis-Expedition "MOSAiC"? NDR Info - Aktuell - 27.06.2018 14:20 Uhr Autor/in: Rein, Sabine Auf den Spuren von Fridtjof Nansen: 2019 startet das deutsche Forschungsschiff "Polarstern" zur Arktis-Expedition "MOSAiC". Fragen dazu an die Meeresbiologin Antje Boetius.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wie einst Nansen im Packeis

Die einjährige Arktis-Expedition der "Polarstern" erinnert an die sogenannte Eisdrift des norwegischen Polarforschers Fridtjof Nansen. Der hatte sich 1893 mit einem speziell dafür angefertigten Segelschiff vom Packeis einschließen lassen, um die polare Driftströmung zu erforschen. Die Forschungsergebnisse Nansens seien großartig für seine Zeit gewesen, sagte Rex. Allerdings verfüge man heute über die besten Messinstrumente, die die Welt zu bieten hat. Erstmals werde man die Prozesse in der zentralen Arktis auch im Winter untersuchen können. Die Drift sei der einzige Weg, den direkten Polbereich nördlich des 87. Breitengrades im Winter zu erreichen.

Weitere Informationen "Polarstern" lässt sich in Arktis einfrieren Für ein Jahr lässt sich das Forschungsschiff "Polarstern" in der Arktis einfrieren. Die Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts sprechen von der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. (27.06.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: Nordseereport | 02.06.2019 | 19:00 Uhr