Ex-EWE-Vorstand Brückmann: Spende war ein politischer Fehler Stand: 09.02.2022 14:21 Uhr Durften zwei EWE-Vorstände eine Viertelmillion Euro an die Klitschko-Stiftung spenden lassen - aus der Kasse des Unternehmens? Um diese Frage geht es seit heute vor dem Landgericht Oldenburg.

Zum Prozessauftakt vor dem Landgericht hat sich Ex-Vorstandschef Matthias Brückmann ausführlich zu den Vorwürfen eingelassen. Er sagte aus, dass die Spende an die Klitschko-Foundation ein politischer Fehler gewesen sei. Er sei dennoch weiterhin von der Rechtmäßigkeit überzeugt. Brückmann sei der Auffassung, dass er zu der Spende auch in der Höhe befugt gewesen sei, sagte ein Landgerichtssprecher. Brückmann sei bereit, die ausstehende Summe privat zurückzubezahlen. Die Klitschko-Stiftung habe die Hälfte der gespendeten 253.000 Euro 2017 an EWE überwiesen. Brückmann war nach Bekanntwerden des Vorgangs fristlos entlassen worden.

Marktvorstand Heidkamp: Vertrag ungelesen unterzeichnet

Neben Brückmann ist der noch aktive Marktvorstand Michael Heidkamp angeklagt. Auch dieser äußerte sich am Mittwoch. Er sagte, dass er den Vertrag über die 253.000-Euro-Spende ungelesen unterzeichnet habe, da sich die Unterschrift des damaligen Vorstandsvorsitzenden auf dem Papier befunden habe. Das müsse er sich vorwerfen lassen, soll er dem Sprecher zufolge gesagt haben. Heidkamp gab an, davon ausgegangen zu sein, dass es sich um ein Sponsoring gehandelt habe. Demnach sollte Wladimir Klitschko seinen Angaben nach für die EWE Werbung machen. Der nächste Prozesstermin ist für die kommende Woche angesetzt.

Verbotene Spende: 253.000 Euro für die Klitschko-Foundation

Die Staatsanwaltschaft wirft beiden Managern besonders schwere Untreue vor. Die Manager sollen im Oktober 2016 aus dem Vermögen des Energieversorgers EWE AG eine Spende an die Klitschko-Foundation in Höhe von 253.000 Euro veranlasst haben. Dabei haben sie laut Anklage gewusst, dass das mit den EWE-Regularien nicht vereinbar war. Die Stiftung der Boxer-Brüder Wladimir und Vitali Klitschko will benachteiligten Kindern helfen.

Zahlte EWE für private Brückmann-Gäste?

Ex-EWE-Chef Brückmann muss sich außerdem wegen Untreue in zwei weiteren Fällen verantworten. Er soll private Gäste auf Kosten des Unternehmens eingeladen haben: 2016 Mitglieder eines Mannheimer Feinschmeckerclubs für drei Tage mit Programm nach Oldenburg, 2017 mehrere Bekannte an den VIP-Tisch zum Opernball der Stadt.

