Evakuierung nach Bombenfund in Diepholz verzögert sich

Stand: 24.02.2025 21:14 Uhr

In Diepholz mussten am frühen Abend Bewohner südlich der Moorstraße am Gewerbegebiet ihre Wohnungen verlassen. Kurz zuvor war in dem Bereich eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.