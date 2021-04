Stand: 16.04.2021 17:22 Uhr Blindgänger in Achim entdeckt: Bombe wird heute gesprengt

Im Achimer Ortsteil Uphusen ist heute bei Bauarbeiten ein Blindgänger entdeckt worden. Weil ein Transport nicht möglich sei, müsse die Weltkriegsbombe kontrolliert vor Ort gesprengt werden, teilte die Stadt mit. Anwohner in einem Radius von 300 Metern sollten bis 17 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Bürgerinnen und Bürger, die keine Möglichkeit haben, bei Freunden oder Bekannten unterzukommen, können sich in der Zwischenzeit im Hotel Haberkamp in der Uphusener Dorfstraße 1 aufhalten. Die Freiwillige Feuerwehr Uphusen wird zusammen mit der Polizei ab 17 Uhr den betroffenen Bereich abfahren und das Evakuierungsgebiet sichern.

Arbeiten gegen 20 Uhr beendet

Zur Beschleunigung des Ablaufs wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, ein Tuch deutlich sichtbar an die Türklinke zu hängen, um damit die Räumung des Hauses zu signalisieren. Die Stadt Achim hat ein Bürgertelefon unter der Telefonnummer (04202) 916 01 50 eingerichtet. Bis zum Ende der Evakuierung ist auch die Landesstraße 158 zwischen der Uphuser Dorfstraße in Richtung Bremen-Mahndorf bis hinter der Anschlussstelle A1 Uphusen/Bremen-Mahndorf gesperrt. Auch die Anschlussstelle selbst ist in Fahrtrichtung Hamburg von der Sperrung betroffen. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet großräumig zu umfahren. Sobald die Sprengung erfolgreich abgeschlossen ist, können die Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Die Stadt geht davon aus, dass die Arbeiten gegen 20 Uhr beendet sein werden.

