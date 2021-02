Stand: 21.02.2021 18:01 Uhr Essen: Zwei Männer überfallen Supermarkt mit einer Gabel

Nur mit einer Gabel bewaffnet haben zwei Männer in Essen (Landkreis Cloppenburg) bei einem Überfall auf einen Supermarkt Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, traten die maskierten Täter am Samstagabend bei Ladenschluss eine Fensterscheibe ein und bedrohten vier Mitarbeitende des Geschäfts mit einer Gabel. Anschließend flohen die beiden Männer zu Fuß mit ihrer Beute in noch nicht bekannter Höhe. Verletzt wurde bei dem Raubüberfall niemand. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04471) 186 00 entgegen.

