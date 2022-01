Stand: 06.01.2022 16:49 Uhr Essen: Arbeiter bricht durch Decke - Lebensgefahr

Bei einem Arbeitsunfall in einem Supermarkt in Essen (Landkreis Cloppenburg) ist am Donnerstag ein 28-jähriger Handwerker lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Mann gegen 12 Uhr mit Wartungsarbeiten beschäftigt, als er abrutschte und in die Dämmung trat. Er brach durch die Deckenverkleidung in ein geschlossenes Kosmetikstudio. Die Feuerwehr brach die verschlossene Tür auf. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.01.2022 | 16:30 Uhr