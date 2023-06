Stand: 27.06.2023 11:28 Uhr Dreifacher Nachwuchs im Wolfcenter Dörverden

Nach 13 Jahren gibt es im Wolfcenter Dörverden nun erstmals wieder Nachwuchs. Die Wolfsfähe "Finja" hat vor sechs Wochen drei Welpen zur Welt gebracht. Die kleinen Wölfe sollen laut Wolfscenter noch bis Mitte August in Dörverden bleiben. Anschließend steht ein Umzug nach Sachsen an. Eigentlich waren nach Angaben des Leiters des Wolfcenters bisher keine eigenen Welpen gewollt. Die Kollegen im sächsischen Moritzburg hatten in Dörverden jedoch um Jungtiere gebeten. Die Jungwölfe können dort in einem Gehege mit einer großen Aussichtsplattform aus nächster Nähe beobachtet werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 27.06.2023 | 13:30 Uhr