Erstmals Frau an Spitze der Evangelisch-reformierten Kirche

Erstmals wird eine Frau Kirchenpräsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die digital tagende Gesamtsynode wählte am Donnerstagabend die 54-jährige Theologin Susanne Bei der Wieden aus Frankfurt mit großer Mehrheit zur leitenden Geistlichen, teilte die Kirche in Leer mit. Sie wird damit Nachfolgerin von Martin Heimbucher, der Ende Juli in den Ruhestand geht. Zur Evangelisch-reformierten Kirche mit Sitz in Leer gehören rund 168.500 Mitglieder in 143 Gemeinden zwischen Ostfriesland und dem Allgäu.

