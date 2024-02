Stand: 16.02.2024 09:19 Uhr Ersthelfer retten Mann nach Unfall auf A1 aus brennendem Wrack

Bei einem Unfall auf der A1 bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist am Freitagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 49-Jährige aus dem Landkreis Cloppenburg war nach Polizeiangaben in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. In einem Baustellenbereich mit verengten Fahrstreifen und Tempolimit sei er auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Feuerwehr mit. Das Auto habe sofort Feuer gefangen. Zwei Ersthelfer hätten den bewusstlosen Fahrer aus dem brennenden Wrack gezogen und ihm die Kleidung ausgezogen, die ebenfalls schon in Flammen stand. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Autobahn wurde wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten zunächst voll gesperrt, inzwischen ist die Fahrbahn nach Süden wieder frei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.02.2024 | 08:30 Uhr