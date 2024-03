Stand: 02.03.2024 09:11 Uhr Ersthelfer retten Frau und Hund vor Feuer

Der hölzerne Anbau eines Wohnhauses in Holtland (Landkreis Leer) ist in der Nacht zu Samstag in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr schlief die Bewohnerin im Haus und hatte von dem Feuer nichts bemerkt. Ein Anwohner sowie eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagen-Besatzung entdeckten das Feuer und verschafften sich sofort Zugang zum Haus, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Dadurch konnten die 58-jährige Bewohnerin und ihr Hund gerettet werden. Alle Beteiligten wurden laut Polizei durch Rauchgase leicht verletzt. Die 58-Jährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Anbau wurde den Angaben zufolge komplett zerstört, das Wohnhaus aber kaum beschädigt. Die Brandursache ist bislang unklar.

