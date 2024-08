Stand: 29.08.2024 21:23 Uhr Erstes elektrisches Flugzeug am Flughafen Bremen gelandet

Erstmals ist ein vollelektrisches Flugzeug am Flughafen Bremen gelandet. Pilot Uwe Nordmann nahm am späten Donnerstagnachmittag Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) zu einem kleinen Rundflug mit. Mit der Maschine des Typs "Elektra Trainer" flogen sie über das Stadtgebiet von Bremen und landeten dann wieder auf dem Flughafen. Nach Angaben des Herstellers können zwei Personen im Ultraleicht-Flugzeug mitfliegen. Es hat demnach eine Reichweite von rund 300 Kilometern und kann rund zweieinhalb Stunden in der Luft bleiben. Die Fluggeschwindigkeit beträgt etwa 120 Stundenkilometer, maximal sind 170 Kilometer pro Stunde möglich. Zudem sei die Maschine mit einer Lautstärke von weniger als 50 Dezibel recht leise, wie das Unternehmen aus Bayern mitteilte. Zum Vergleich: Das sei in etwa so laut wie ein mäßiger Regenschauer. Vor rund einem Jahr war die zweisitzige Maschine am Flughafen Hannover gelandet - auch dort war es die erste Landung eines vollelektrischen Flugzeugs.

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz Flugverkehr