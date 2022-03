Stand: 01.03.2022 07:41 Uhr Erstes Regionales Versorgungszentrum öffnet in Nordholz

In Nordholz im Landkreis Cuxhaven nimmt heute ein Regionales Versorgungszentrum (RVZ) zur medizinischen Betreuung den Betrieb auf. Es ist das erste von fünf kommunalen Modellprojekten, die vom Land Niedersachsen gefördert werden, um die medizinische Betreuung in ländlichen Gebieten zu verbessern. Zu der Eröffnung wird die Ministerin für Regionalentwicklung, Birgit Honé (SPD), erwartet. Wie in den bereits existierenden Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) auch sind in den Regionalzentren mehrere Ärzte unter einem Dach versammelt. Je nach Standort kommen in den RVZ aber weitere Dienstleistungen wie Physiotherapie, eine Tagespflege, ein Sanitätshaus und ein Café als Treffpunkt hinzu. Weitere Regionale Versorgungszentren entstehen in Nordenham (Landkreis Wesermarsch), Alfeld (Landkreis Hildesheim), Baddeckenstedt (Landkreis Wolfenbüttel) und Auetal (Landkreis Schaumburg).

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.03.2022 | 15:00 Uhr