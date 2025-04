Stand: 12.04.2025 14:50 Uhr Erstes Freibad in Niedersachsen in die Saison gestartet

Seit Samstag hat das erste Freibad in Niedersachsen geöffnet: Das Friesenbad in Weener (Landkreis Leer) lockte damit am Morgen bei drei Grad Außentemperatur bereits die ersten hundert Frühschwimmer an. Die Wassertemperatur im Friesenbad beträgt sommerliche 28 Grad. Das ist möglich, weil das Freibad mit Fernwärme aus einer benachbarten Papierfabrik beheizt wird. Die meisten Freibäder in Niedersachsen starten erst Anfang Mai in die neue Saison.

Weitere Informationen 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 12.04.2025 | 12:00 Uhr