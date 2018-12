Stand: 21.12.2018 15:13 Uhr

Erster Heuler der Saison: Kegelrobbe "Trudi"

Die Seehundstation in Norden hat ihren ersten Heuler der Saison: Kegelrobbe "Trudi". Das Jungtier wurde am 12. Dezember hilfebedürftig auf Juist gefunden, teilte die Seehundstation Nationalpark-Haus mit. Noch muss "Trudi" in Quarantäne bleiben. Über Weihnachten soll es dann in die eigentliche Aufzuchtstation gehen. Und Besucher können die Robbe und andere Seehunde ab dem 26. Dezember täglich von 10 bis 17 Uhr durch große Panorama-Scheiben beobachten. Und die Daumen drücken, dass "Trudi" wächst und sich eine dicke Fettschicht zulegt, die später im Wasser vor Kälte schützt.

Wie verhalte ich mich, wenn ich ein Jungtier entdecke?

Kegelrobben bringen ihre Jungen, im Gegensatz zu Seehunden, in den Wintermonaten zwischen November und Januar zur Welt. Den ersten Fellwechsel und etwa vier Wochen später unternehmen die Jungtiere ihre ersten Ausflüge ins Wasser. Doch nicht alle Tiere, die verwaist erschienen, brauchen menschliche Hilfe. Oft ist das Muttertier nur auf Nahrungssuche und kehrt nach kurzer Zeit wieder zurück. Die Seehundstation hat Tipps, wie vorzugehen ist, wenn man junge Seehunde oder Robben entdeckt.



300 Meter Abstand halten

das Tier nicht anfassen

den Fundort verlassen

das Tier muss nicht bewacht werden

im Notfall die Seehundstation verständigen: (04931) 97 33 30.

