Stand: 14.11.2023 21:54 Uhr Erste Wasserstoffkonferenz der Nordländer in Cuxhaven

In Cuxhaven treffen sich am Mittwoch erstmals Vertreter der norddeutschen Bundesländer und der Industrie zu einer gemeinsamen Wasserstoffkonferenz. Sie wollen über den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen beraten. Auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sowie Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) nehmen teil. Auf der Konferenz soll es um Potenziale aber auch Herausforderungen der Wasserstoffwirtschaft gehen. Vom niedersächsischen Wasserstoff-Netzwerk hieß es, Norddeutschland habe zwar ideale Voraussetzungen für den Aufbau einer überregionalen grünen Wasserstoffwirtschaft - unter anderem durch die Häfen. In den norddeutschen Bundesländern gebe es dennoch noch immer viele Hindernisse bei dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Weitere Themen am Mittwoch sind der Wasserstoff-Import und die Produktion von sogenanntem grünen Wasserstoff, der mittels Strom aus Windenergie hergestellt wird.

