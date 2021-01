Stand: 22.01.2021 12:50 Uhr Erste Hilfe für Hunde: DRK Verden will Kurs anbieten

Erste Hilfe ist nicht nur wichtig, um Menschen im Notfall das Leben zu retten - sondern auch Tieren. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Verden will deshalb künftig Menschen für Erste Hilfe am Hund ausbilden. Auch Hunde könnten erkranken, sich verletzten oder sogar einen Herzstillstand erleiden, sagte Jörg Bergmann, Präsident des DRK Verden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Damit Hundehalter wissen, wie sie ihre Tiere behandeln und sogar wiederbeleben können, werde der Leiter der Rettungshundestaffel Emtinghausen einen Erste-Hilfe-Kurs am Hund anbieten. Auch Beschäftigte von Tierarztpraxen könnten an dem Kurs teilnehmen, heißt es. Wann der Kurs stattfinden kann, hänge allerdings vom Verlauf der Pandemie ab. Interessierte könnten sich aber schon anmelden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.01.2021 | 13:30 Uhr