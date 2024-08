Delmenhorst: 15-Jähriger will erneut Linienbus übernehmen Stand: 26.08.2024 09:53 Uhr Ein 15-Jähriger aus Bremen hat erneut versucht, einen Linienbus zu übernehmen. Schon Anfang August war ihm das gelungen. Doch diesmal ging sein Plan nicht auf.

Der Jugendliche soll am Freitag einem Busfahrer in Delmenhorst erzählt haben, dass er Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Verkehrsverbunds Bremen-Niedersachsen (VBN) sei. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Er habe erklärt, dass sich in dem Linienbus der 15-Jährige befinde, der kürzlich in Bremen unberechtigt mit einem Bus durch die Stadt gefahren ist. "Entsprechend mit einem Headset ausgestattet, weist er den Busfahrer an, den Bus zu stoppen und alle Fahrgäste aussteigen zu lassen - was dann auch geschah", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

15-Jähriger fuhr mit Bus samt Fahrgästen durch Bremen

Als der angebliche VBN-Mitarbeiter den Bus anschließend selbst weiterfahren wollte, setzte der Busfahrer einen Notruf ab. Nachdem Polizei und Mitarbeitende des Busbetriebs erschienen, stellte sich heraus, dass der Jugendliche kein Unbekannter war. Er hatte laut Polizei bereits Anfang August einen Linienbus "gekapert" und sogar Fahrgäste mitgenommen. In einer Polizeimeldung hieß es dazu, dass der Jugendliche autistisch sei. Der aktuelle Vorfall in Delmenhorst dürfte ohne rechtliche Folgen bleiben, so die Polizei. Der 15-Jährige wurde schließlich von seinem Vater auf der Polizeiwache abgeholt.

