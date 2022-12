Eröffnung von LNG-Terminal: Scholz, Habeck und Weil erwartet Stand: 16.12.2022 19:10 Uhr An diesem Sonnabend wird in Wilhelmshaven in Anwesenheit von Spitzenpolitikern der Bundesregierung das erste deutsche schwimmende Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) eröffnet.

Unter anderem werden zu dem Festakt am Samstagvormittag um 11 Uhr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. Da die Sicherheitskräfte Protestaktionen befürchten, sind im Umkreis der Umschlaganlage Voslapper Groden mehrere Straßen gesperrt - insbesondere im Bereich der Bäderstraße. Zudem gilt ein Drohnen-Flugverbot im Umkreis von 2,5 Kilometern.

Abwässer dürfen in Jade geleitet werden

Am Freitag gab der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz grünes Licht für die Inbetriebnahme LNG-Terminals mit seiner Erlaubnis, dass Abwässer in die Jade geleitet werden dürfen. Konkret ging es darum, dass das am Donnerstag in Wilhelmshaven angekommene Spezialschiff "Höegh Esperanza" chlorhaltige Abwässer in die Jade pumpen darf. Das Chlor sorgt dafür, dass die Rohre des Schiffes frei bleiben - insgesamt sollen es pro Jahre etwa 35 Tonnen sein, die ungeklärt ins Wasser geleitet werden. Umweltschützer kritisieren das Verfahren und fürchten Schäden für das Wattenmeer. Sie verweisen darauf, dass es chemiefreie Reinigungsverfahren gibt. Nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) werden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. NLWKN-Direktorin Anne Rickmeyer verwies darauf, dass die Einleitungen anhand von Messungen rund um das Schiff und im Jadebusen streng kontrolliert würden.

Bau von 26 Kilometer langer Pipeline

Das Terminal soll helfen, unabhängiger von Erdgas aus Russland zu werden. Betreiber der Anlage ist der Gasimporteur Uniper. Binnen weniger Monate wurde für das Terminal eine neue, rund 26 Kilometer lange Anbindungspipeline und ein neuer Anleger an einer bestehenden Umschlaganlage nördlich des Tiefwasserhafens Jade-Weser-Port gebaut.

BUND: Das Gegenteil von klimaverantwortlicher Politik

Umweltverbände kritisieren das Projekt als "überdimensionierte, klimaschädliche Infrastruktur". Der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Olaf Bandt, sagte am Freitag: "Der geplante Bau von LNG-Terminals schießt weit über das hinaus, was notwendig wäre, um gut durch die nächsten Winter zu kommen." Die Bundesregierung verfestigte damit auf Jahrzehnte eine fossile Infrastruktur - und betreibe das Gegenteil von klimaverantwortlicher Politik. Band fordert, den Betrieb des Terminals in Wilhelmshaven zeitlich deutlich stärker zu befristen. Gemeinsam mit anderen Verbänden prüfe der BUND, auf eine Änderung der Genehmigung zu klagen.

Spezialschiff wandelt Flüssiggas um

Am Donnerstag hatte die "Höegh Esperanza", das technische Herzstück der Anlage, am Anleger in Wilhelmshaven festgemacht. In diesem Spezialschiff wird das von anderen Tankern angelieferte Flüssigerdgas in gasförmigen Zustand umgewandelt - und ins Netz eingespeist. Losgehen soll es damit nach den Plänen des Betreibers Uniper am Donnerstag kommender Woche, wenn das Terminal in Betrieb genommen wird. Der erste Frachter, der nur LNG transportiert, wird Mitte Januar erwartet.

