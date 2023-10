Stand: 10.10.2023 17:15 Uhr Erntehelfer wird von Traktor überfahren und stirbt

Ein 64-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei einem schweren Unfall in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) gestorben. Laut Polizei war der Erntehelfer von einem Traktor, an den eine Walze angekuppelt war, überrollt worden. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass für ihn trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen jede Hilfe zu spät kam. Die Kriminalpolizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.10.2023 | 15:00 Uhr