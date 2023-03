Stand: 03.03.2023 22:04 Uhr Erneuter Überfall auf Spielothek in Wilhelmshaven

Wieder hat ein bislang Unbekannter nach Angaben der Polizei eine Spielothek in Wilhelmshaven überfallen. Demnach ist es der vierte Überfall innerhalb weniger Tage auf eine der Spielhallen im Stadtgebiet. In der Nacht zu Freitag betrat der Täter mit einer vermeintlichen Schusswaffe die Spielhalle, bedrohte laut Polizei einen Angestellten und forderte Geld. Anschließend flüchtete der Räuber. Den Angaben zufolge war er ungefähr 1,72 Meter groß, schmächtig und dunkel gekleidet. Weil sich in den letzten zehn Tagen ähnliche Überfälle abgespielt hatten, prüft die Polizei mögliche Zusammenhänge. Bei den vergangenen Taten war der Räuber mit einem Messer bewaffnet gewesen und hatte jeweils einen mittleren oder hohen dreistelligen Betrag erbeutet. In allen Fällen wurde er ähnlich beschrieben. Die Polizei bittet Mitarbeitende in Spielotheken, besonders achtzugeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.03.2023 | 14:00 Uhr