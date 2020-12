Erneute Blockade: Bauern legen Aldi-Lager in Hesel lahm Stand: 28.12.2020 11:00 Uhr Die Proteste der Bauern reißen nicht ab: Mit etwa 170 Traktoren blockieren Landwirte derzeit ein Aldi-Lager in Hesel (Landkreis Leer). Sie fordern bessere Preise für ihre Produkte.

Mit dem Protest wollen sich die Bauern gegen die aus ihrer Sicht drohende Senkung der Butterpreise wehren. "Aldi ist nicht in der Lage, die Situation der Landwirtschaft zu verstehen oder will es nicht", hatte ein Sprecher der Bauern-Protestbewegung "Land schafft Verbindung" in Niedersachsen, zu Beginn der Proteste am Sonntagabend gesagt.

Zankapfel sind Preise für Butter

Dabei sah es zuvor noch nach Entspannung aus: Discounter und Landwirte hatten sich angenähert. Die Ketten stellten finanzielle Hilfen in Aussicht und wollten gemeinsam mit den Landwirten in Arbeitsgruppen beraten, wie mehr Geld auf den Höfen ankommen kann. Doch nun will Aldi die Preise für Butter um mindestens 40 Cent pro Kilogramm senken, weil nach Weihnachten die Nachfrage geringer sei. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Polizei notiert Kennzeichen

Die Bauern fordern, dass Aldi die Butterpreise nicht senkt. Erst dann wolle man die Lastwagen mit verderblichen Waren durchlassen. Das wollte Aldi nicht zusagen. Die Gespräche seien gescheitert, hieß es von den Landwirten. Am Vormittag hat die Polizei versucht, 18 Lastwagen mit frischer Ware aus dem Lager zu geleiten - ohne Erfolg. Die Beamten haben nun begonnen, Kennzeichen der Traktoren zu notieren und drohen mit Bußgeldern. Die Landwirte kündigten an, mögliche Strafen gemeinsam tragen zu wollen. Ein Ende der Blockade ist vorerst nicht in Sicht.

Auch Blockade im Landkreis Cuxhaven

Ein Verkehrschaos sei am Montagmorgen ausgeblieben, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Bundesstraße 72 gebe es aber einen leichten Rückstau. Weitere Landwirte mit Treckern wollen später im Landkreis Leer eintreffen, um ihre Kollegen abzulösen. Auch vor einem weiteren Aldi-Lager in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) versammelten sich am Montagmorgen laut Polizei Landwirte mit rund 20 Traktoren.

