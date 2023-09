Stand: 07.09.2023 15:06 Uhr Erneut brennt Auto in Wilhelmshaven - mögliche Brandstiftung

In Wilhelmshaven ist die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand gerufen worden. Der VW Beetle war an einem Straßenrand geparkt. Das Feuer war laut Angaben der Einsatzkräfte auf dem Fahrersitz ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, sei das Schiebedach des Pkw geöffnet gewesen. Die Einsatzkräfte hätten den Brand schnell gelöscht. Dennoch entstanden laut Polizei Schäden am Pkw. In den vergangenen Wochen musste die Feuerwehr in Wilhelmshaven bereits mehrere Male wegen brennender Autos ausrücken. Die Brandursache ist bisher noch ungeklärt. Die Polizei geht in ihren Ermittlungen laut eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Sie bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (04421) 942-0 zu melden.

Weitere Informationen Schon wieder brennen Autos in Wilhelmshaven Die Brandursache ist noch unklar. Erst am Mittwoch waren zwei Autos in Brand geraten. Die Polizei ermittelt. (03.09.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg