Stand: 10.05.2021 18:45 Uhr Erneut Vogelgrippe im Emsland: Fast 14.000 Tiere getötet

Im Emsland gibt es einen vierten Ausbruch der Vogelgrippe. Betroffen ist diesmal ein Putenbestand in Werpeloh, teilte der Landkreis mit. Fast 14.000 Tiere wurden getötet. Zuvor war die Vogelgrippe bereits in Putenställen in Lorup und Börger aufgetreten. Innerhalb des Sperrbezirks liegen insgesamt rund 60 gewerbliche Geflügelbetriebe mit mehr als 1,7 Millionen Tieren.

Weitere Informationen Vogelgrippe in Putenbestand in Börger: 6.400 Tiere gekeult Vor wenigen Tage war bereits in einem Putenbestand im benachbarten Lorup ein Vogelgrippe-Ausbruch festgestellt worden. mehr

