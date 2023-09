Stand: 04.09.2023 08:51 Uhr Ermittlungen gegen Hüttemeyer: CDU entscheidet über Nachfolger

Nach dem Rücktritt von André Hüttemeyer will die CDU im Landkreis Vechta über seine Nachfolge entscheiden. Der Kreisvorstand trifft sich am Montagabend, um einen kommissarischen Vorsitzenden zu wählen. Das sei der erste Schritt, um die Krise zu bewältigen, so Kreisgeschäftsführer Walter Goda. Der Kandidat für das Amt ist Jochen Steinkamp. Der Lohner sagt, er habe großen Respekt vor der Aufgabe, traue sich den Posten aber zu. Er wolle schnell zur Normalität zurückkehren. Steinkamp ist bisher einer von vier stellvertretenden Vorsitzenden und Oldenburger CDU-Kandidat für die Europawahl im Juni 2024. Unter anderem deshalb würde er das Amt nur übergangsweise übernehmen. Danach muss ein Parteitag endgültig einen Nachfolger wählen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.09.2023 | 07:30 Uhr