Stand: 22.03.2019 06:53 Uhr

Erleuchtung an der Jade: Wilhelmshaven feiert

Eine "junge Stadt im Wandel" ist Wilhelmshaven: So lautet der Slogan der Stadt. Und jung ist die Stadt an der Jade tatsächlich - zumindest im Vergleich zu anderen Städten. Erst vor 150 Jahren, im Jahr 1869, gründete König Wilhelm I. von Preußen eine Marinegarnison, die den Namen Wilhelmshaven erhielt. Deshalb wird 2019 gefeiert in der Stadt und am Wochenende geht es los: Am 22. März startet ein illuminierter Stadtspaziergang unter dem Motto "Wilhelmshaven leuchtet". Hier sehen Sie einen Vorgeschmack auf die Lichtershow.

Licht an: Wilhelmshaven feiert Geburtstag 19.03.2019 14:30 Uhr 150 Jahre Wilhelmshaven feiert die Stadt auch mit einer Lichtshow. Hier sehen Sie einen Ausschnitt des Videomappings der Stadt Wilhelmshaven am Wasserturm als Animation - von Freitagabend an dann auch live.







"Baldachin aus Licht" an der Adalbertstraße

Mit musikalischer Untermalung aus der Garnisonkirche ist die erste Lichtinszenierung am Friedrich Wilhelm Platz zu sehen. "Über der Adalbertstraße erhebt sich ein Baldachin aus Licht. Leistungsstarke, computergesteuerte Scheinwerfer kreieren zu Musik ein Spiel aus farbigen Lichtstrahlen und verzaubern mit immer wieder neuen Bildern", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In der Kunsthalle ist eine Videoinstallation aufgebaut, die verschiedene Bilder aus großen Ausstellungen zeigt. Weiter geht's zum Kurpark: Dort, am Teich, ist ebenfalls eine Lichtshow aufgebaut. Und am Wasserturm sind abwechselnd zwei Performances zu sehen.

Start bei Beginn der Dunkelheit

Zu früh sollten sich die Besucher allerdings nicht auf den Weg machen: Die Lichter werden erst mit Beginn der Dunkelheit angeknipst. Aber keine Sorge: Es gibt Gastronomiestände, an denen man sich die Zeit vertreiben kann. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei; los geht es jeweils um 20 Uhr. "Eile ist nicht geboten. Alle Aufführungen an den Spielorten wiederholen sich kontinuierlich", hieß es weiter von der Stadt. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite der Feier.

