Stand: 13.09.2021 15:40 Uhr Erdbeben in Langwedel: Leichte Schäden

In Landkreis Verden hat am frühen Montagmorgen die Erde gebebt. Laut Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hatte das Beben die Stärke 2,9. Bis 9.00 Uhr morgens gab es laut LBEG rund 40 Meldungen über Erschütterungen, viele davon aus Langwedel. Anwohner berichteten von klappernden Fenstern und Türen sowie leichten Schäden wie Rissen in Wänden. Das Energieunternehmen Wintershall Dea fördert in der Region Erdgas. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Erdstöße mit dem Erdgasfeld Völkersen zusammenhängen. Die genaue Ursache werde noch ermittelt, hieß es. In Langwedel hatte die Erde zuletzt 2019 gebebt.

