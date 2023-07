Stand: 10.07.2023 13:54 Uhr Entwarnung in Verdener Betrieb: Kein Austritt von Gefahrstoffen

Am Montag sind in einem lebensmittelverarbeitenden Betrieb in Verden zwei Frauen ohnmächtig geworden. Das teilte eine Sprecherin des betroffenen Unternehmens HelloFresh mit. Eine der Frauen wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Weil zunächst der Verdacht bestand, dass Ammoniak ausgetreten sein könnte, überprüfte der Rettungsdienst anschließend die Gesundheit von weiteren 33 Beschäftigten. Diese hatten aber keinerlei gesundheitlichen Probleme, so die Sprecherin. Möglicherweise haben die hohen Temperaturen dazu geführt, dass die beiden Mitarbeiterinnen kurzzeitig das Bewusstsein verloren, hieß es. Das Werk war seit Samstag geschlossen, nachdem aufgrund eines Lecks in der Kühlung nachweislich Ammoniak ausgetreten war. Deswegen bestand am Montag zeitweise der Verdacht, es könnte nochmals Ammoniak ausgetreten sein. Das hat sich aber nicht bestätigt, so die Polizei. Bei HelloFresh in Verden arbeiten 1.000 bis 2.000 Menschen. Wann das Werk wieder produzieren kann, ist noch unklar. Auch die Suche nach Ursache für das Leck geht weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.07.2023 | 13:30 Uhr