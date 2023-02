Stand: 11.02.2023 13:49 Uhr Einbrecher versprühen in Arztpraxis unbekannte Substanz

In Stuhr im Landkreis Diepholz hat die Feuerwehr nach einem Gefahrguteinsatz Entwarnung gegeben. Am Samstagmorgen war Polizeibeamten in einer Arztpraxis in der Bremer Straße im Ortsteil Brinkum eine übelriechende Substanz aufgefallen. Sie wollten dort Spuren sichern, nachdem in der Nacht in mindestens zwei Arztpraxen eingebrochen worden war. Sie verließen die betroffene Praxis daraufhin zur Sicherheit und verständigten die Feuerwehr. Spezialisten der Gefahrgutstaffel untersuchten die Räume. Doch nach Angaben eines Sprechers der Polizei Diepholz habe es sich bei dem Stoff um eine flüchtige Substanz gehandelt, die eindeutig nicht gefährlich gewesen sei. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten dennoch etwas von der Substanz sicherstellen können - nun untersucht das Landeskriminalamt den Stoff. Verletzte gab es nicht. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher die Substanz absichtlich versprüht haben und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0421) 806 60.

