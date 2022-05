Stand: 10.05.2022 12:16 Uhr Energieversorger EWE erhöht erneut Gaspreise

Die EWE erhöht erneute ihre Gaspreise. Ab 1. Juli zahlen Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung für eine Kilowattstunde 13,17 Cent brutto und damit 3,11 Cent mehr. Der Grundpreis bleibe unverändert, teilt der Energieversorger mit Sitz in Oldenburg mit. Die EWE begründet den Preisanstieg damit, dass sie Gas teuer einkaufen müsse. Als Grund für das Rekordniveau der Gasbezugskosten nennt EWE Vertriebs-Geschäftsführer Bolay neben der hohen Nachfrage nach Gas die angespannte geopolitische Situation aufgrund des Kriegs in der Ukraine.

