Stand: 21.05.2021 09:25 Uhr Ende der Geflügelpest: Bald wieder mehr Freiland-Eier

Die Geflügelpest-Situation in Niedersachsen hat sich wieder entspannt. Bis auf den Landkreis Emsland hätten inzwischen alle Landkreise die Stallpflicht aufgehoben, sagte der Geschäftsführer des Niedersächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes in Oldenburg, Dieter Oltmann. Er rechnet deshalb damit, dass das Angebot an Eiern aus Freilandhaltung in den kommenden Wochen wieder deutlich steigen wird. Eier aus konventioneller Haltung durften nicht mehr als Freilandware deklariert werden, wenn die Tiere länger als 16 Wochen den Stall nicht verlassen konnten. Der wirtschaftliche Schaden für die Branche sei deutlich höher als nach der letzten Geflügelpest-Welle 2016/17, sagte Oltmann. Die genaue Schadenshöhe lasse sich aber noch nicht bilanzieren.

