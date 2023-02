Stand: 25.02.2023 15:30 Uhr Emstek: 42-Jährige nach Unfall in Lebensgefahr

Ein Auto mit vier Insassen ist am Freitagmittag an der Autobahn in Emstek (Landkreis Cloppenburg) gegen zwei Bäume geprallt. Der 50 Jahre alte Fahrer war laut Polizei auf dem Zubringer der A1 auf die A29 in Richtung Oldenburg mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er und zwei der Mitfahrer wurden den Angaben zufolge leicht verletzt, eine 42-jährige Insassin schwebte jedoch nach dem Unfall in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Der Autobahn-Zubringer war mehrere Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.02.2023 | 07:00 Uhr